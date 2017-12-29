СМИ: 40 человек получили ранения при взрыве гранаты в ночном клубе в Колумбии
При взрыве гранаты в ночном клубе в колумбийском городе Каукасия в департаменте Антиокия ранения получили 40 человек.
Как сообщает Caracol, трое пострадавших получили серьёзные ранения.
На месте происшествия были схвачены мужчина и женщина, которых подозревают во взрыве. Отмечается, что за взрывом могут стоять представители местной банды «Клан Залива».
В июне при взрыве в торговом центре в столице Колумбии Боготе погибли три человека.
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