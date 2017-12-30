В Швеции задержаны двое мужчин по подозрению в организации подрыва полицейской машины

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В шведском городе Мальмё задержаны двое мужчин, подозреваемых в организации подрыва машины сотрудников полиции. Об этом сообщает Expressen.

Отмечается, что инцидент произошёл в пятницу, 29 декабря.

Задержанными являются два человека 1991 и 1995 годов рождения.

По данным издания, место происшествия было оцеплено, сапёры осматривают повреждённый автомобиль.

В настоящее время проводится расследование, полицейские опрашивают свидетелей. 

Ранее сообщалось, что сотрудники генеральной дирекции внутренней безопасности Франции задержали двух подозреваемых в попытке организации теракта.

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