В Швеции задержаны двое мужчин по подозрению в организации подрыва полицейской машины
Отмечается, что инцидент произошёл в пятницу, 29 декабря.
Polisbil sprängd i Malmö – stort område avspärrat • Reporter Maria Rydhagen på plats: "Mycket folk som har samlats här"https://t.co/DLTtLAZho4pic.twitter.com/uYv53mnAUB— Expressen (@Expressen) 29 декабря 2017 г.
Задержанными являются два человека 1991 и 1995 годов рождения.
По данным издания, место происшествия было оцеплено, сапёры осматривают повреждённый автомобиль.
В настоящее время проводится расследование, полицейские опрашивают свидетелей.
Ранее сообщалось, что сотрудники генеральной дирекции внутренней безопасности Франции задержали двух подозреваемых в попытке организации теракта.