Во Франции задержали распространявшего в соцсетях призывы к терактам алжирца

Во Франции задержали жителя Барселоны, распространявшего в социальных сетях прославляющие терроризм сообщения. Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на полицию Каталонии.

Как отмечается, задержанным оказался 32-летний уроженец Алжира, ранее судимый.

По данным полиции, расследование в отношении него началось в 2016 году после обнаружения в Facebook профиля, который распространял сообщения с призывами к совершению терактов.

Французские власти экстрадировали злоумышленника в Испанию, после чего суд его арестовал.

Ранее сообщалось, что полиция Испании задержала молодого человека, который подозревается в связях с террористической организацией «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.