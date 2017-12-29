СМИ: Во Франции задержаны двое подозреваемых в попытке организации теракта

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Сотрудники генеральной дирекции внутренней безопасности Франции задержали двух подозреваемых в попытке организации теракта. Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что задержанными являются 19-летняя девушка и страдающий психическими расстройствами 21-летний юноша.

По данным телеканала, молодые люди, предположительно не имеющие отношения друг к другу, были задержаны 18 и 22 декабря.

Также сообщается, что во время обыска в домах задержанных не было обнаружено какого-либо оружия и взрывчатых веществ.

Ранее стало известно, что во Франции задержали жителя Барселоны, распространявшего в социальных сетях сообщения экстремистского содержания. 

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