СМИ: Во Франции задержаны двое подозреваемых в попытке организации теракта
Отмечается, что задержанными являются 19-летняя девушка и страдающий психическими расстройствами 21-летний юноша.
ALERTE INFO - Deux islamistes qui voulaient frapper des militaires en France interpelléshttps://t.co/klZVCXSXSJpic.twitter.com/5qcNcVRQNM— BFMTV (@BFMTV) 28 декабря 2017 г.
По данным телеканала, молодые люди, предположительно не имеющие отношения друг к другу, были задержаны 18 и 22 декабря.
Также сообщается, что во время обыска в домах задержанных не было обнаружено какого-либо оружия и взрывчатых веществ.
Ранее стало известно, что во Франции задержали жителя Барселоны, распространявшего в социальных сетях сообщения экстремистского содержания.