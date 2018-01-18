В шведском городе Мальмё произошёл взрыв возле полицейского участка
Об этом сообщает Sydsvenskan.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. При этом повреждения получили патрульные машины и здание полиции.
По имеющейся информации, правоохранительные органы уже задержали двух молодых людей, которых подозревают в причастности к инциденту.
В настоящий момент неизвестно, какого именно рода было взрывное устройство, однако очевидцы случившегося отмечают, что взрыв был очень сильным.
Ранее сообщалось, что в Стокгольме в районе Худдинге произошёл взрыв, в результате которого пострадал мужчина. Предполагается, что он взял в руки неизвестный предмет, который сдетонировал. Позднее мужчина скончался.