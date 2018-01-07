Скончался пострадавший при взрыве у метро в Стокгольме

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Мужчина, пострадавший при взрыве возле станции метро в Стокгольме, скончался.
Скончался пострадавший при взрыве у метро в Стокгольме
  • globallookpress.com

Об этом говорится в заявлении полиции.

Уточняется, что мужчина поднял с земли неизвестный предмет, который взорвался у него в руках. 

Ранее сообщалось, что в Стокгольме в районе Худдинге произошёл взрыв, в результате которого пострадал мужчина.

В полиции отметили, что взрыв не связан с терроризмом.

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