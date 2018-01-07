В Стокгольме произошёл взрыв у станции метро

В районе Стокгольма Худдинге произошёл взрыв. Об этом сообщает местная полиция.

Как отмечается, взрыв произошёл у выхода из метро.

В результате пострадал мужчина, который поднял с земли неизвестный предмет. Он госпитализирован.

Ранее сообщалось, что около 20 неизвестных в масках закидали синагогу в шведском городе Гётеборг бутылками с зажигательной смесью.