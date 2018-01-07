В Стокгольме произошёл взрыв у станции метро

Короткая ссылка
RT
В районе Стокгольма Худдинге произошёл взрыв. Об этом сообщает местная полиция.
В Стокгольме произошёл взрыв у станции метро
  • globallookpress.com
  • © Aftonbladet

Как отмечается, взрыв произошёл у выхода из метро.

В результате пострадал мужчина, который поднял с земли неизвестный предмет. Он госпитализирован.

Ранее сообщалось, что около 20 неизвестных в масках закидали синагогу в шведском городе Гётеборг бутылками с зажигательной смесью.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119