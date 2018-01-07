Полиция: взрыв в Стокгольме не связан с терроризмом
В полиции заявили, что взрыв возле станции метро в Стокгольме не связан с терроризмом.
Об этом сообщает ABC со ссылкой на правоохранительные органы.
«Не имеет никакого отношения к терроризму», — прокомментировал инцидент представитель полиции.
Ранее стало известно, что в Стокгольме в районе Худдинге произошёл взрыв, в результате которого пострадал мужчина.
По имеющимся данным, он поднял с земли неизвестный предмет.
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