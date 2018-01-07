В шведской полиции назвали причину взрыва у метро в Стокгольме

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В шведской полиции заявили, что взрыв у метро «Ворбю горд» в районе Худдинге в Стокгольме мог произойти из-за старой ручной гранаты.

Как передаёт SVT, в полиции отметили, что взрыв не был преднамеренным.

Ранее сообщалось, что в Стокгольме в районе Худдинге произошёл взрыв, в результате которого пострадал мужчина. Предполагается, что он взял в руки неизвестный предмет, который сдетонировал. Позднее мужчина скончался.

В полиции отметили, что взрыв не связан с терроризмом.

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