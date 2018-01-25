В МИД Германии заявили о заморозке поставок вооружений в Турцию из-за операции в Африне

Действующее федеральное правительство ФРГ до образования нового кабмина приостановило экспорт вооружений в Турцию в рамках партнёрства по НАТО в связи с турецкой операцией в Африне. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на главу МИД Германии Зигмара Габриэля.

По словам министра, в Берлине обеспокоены конфликтом на севере Сирии.

«Что касается текущих консультаций об экспорте вооружений, то для правительства ясно, что мы не имеем права поставлять (вооружения. — RT) в регион, где есть напряжённость, и мы этого делать не будем», — заявил Габриэль.

Он добавил, что «критические вопросы» не будут обсуждаться до формирования нового правительства.

Ранее МИД Германии выразил озабоченность ситуацией на севере Сирии.

Политолог и бывший сотрудник посольства Сирии в России Исса Мухамедович Исса в беседе с телеканалом «360» оценил возможные последствия начала операции турецких вооружённых сил в сирийском Африне.