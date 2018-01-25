В МИД Германии заявили о заморозке поставок вооружений в Турцию из-за операции в Африне

Короткая ссылка
Действующее федеральное правительство ФРГ до образования нового кабмина приостановило экспорт вооружений в Турцию в рамках партнёрства по НАТО в связи с турецкой операцией в Африне. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на главу МИД Германии Зигмара Габриэля.

По словам министра, в Берлине обеспокоены конфликтом на севере Сирии.

«Что касается текущих консультаций об экспорте вооружений, то для правительства ясно, что мы не имеем права поставлять (вооружения. — RT) в регион, где есть напряжённость, и мы этого делать не будем», — заявил Габриэль.

Он добавил, что «критические вопросы» не будут обсуждаться до формирования нового правительства.

Ранее МИД Германии выразил озабоченность ситуацией на севере Сирии.

Политолог и бывший сотрудник посольства Сирии в России Исса Мухамедович Исса в беседе с телеканалом «360» оценил возможные последствия начала операции турецких вооружённых сил в сирийском Африне.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Турция
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru