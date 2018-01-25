В МИД Германии заявили о заморозке поставок вооружений в Турцию из-за операции в Африне
По словам министра, в Берлине обеспокоены конфликтом на севере Сирии.
«Что касается текущих консультаций об экспорте вооружений, то для правительства ясно, что мы не имеем права поставлять (вооружения. — RT) в регион, где есть напряжённость, и мы этого делать не будем», — заявил Габриэль.
Он добавил, что «критические вопросы» не будут обсуждаться до формирования нового правительства.
Ранее МИД Германии выразил озабоченность ситуацией на севере Сирии.
Политолог и бывший сотрудник посольства Сирии в России Исса Мухамедович Исса в беседе с телеканалом «360» оценил возможные последствия начала операции турецких вооружённых сил в сирийском Африне.