СМИ: Белый дом некорректно передал содержание разговора Трампа и Эрдогана

В заявлении Белого дома по разговору президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана некорректно отражены слова американского лидера, заявили источники агентства Anadolu.

По их словам, Трамп ничего не говорил об «эскалации насилия» в контексте операции в Африне, президенты только обменялись мнениями.

Ранее Белый дом сообщил, что американский лидер в ходе разговора с Эрдоганом выразил обеспокоенность в связи с тем, что эскалация насилия в сирийском Африне может помешать достижению общих целей в Сирии.

Турция объявила о начале военной операции в Африне 20 января.