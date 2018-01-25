СМИ: Белый дом некорректно передал содержание разговора Трампа и Эрдогана

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В заявлении Белого дома по разговору президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана некорректно отражены слова американского лидера, заявили источники агентства Anadolu.

По их словам, Трамп ничего не говорил об «эскалации насилия» в контексте операции в Африне, президенты только обменялись мнениями.

Ранее Белый дом сообщил, что американский лидер в ходе разговора с Эрдоганом выразил обеспокоенность в связи с тем, что эскалация насилия в сирийском Африне может помешать достижению общих целей в Сирии. 

Турция объявила о начале военной операции в Африне 20 января.

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