«Избегать конфликта»: Трамп призвал Эрдогана не допустить столкновения турецких и американских сил

Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на сирийской границе, где Анкара проводит операцию против курдских формирований. В сообщении Белого дома по итогам переговоров указано, что американский лидер призвал главу Турции не допустить эскалации напряжённости и столкновения турецких и американских сил. В Анкаре между тем отметили, что Эрдоган заявил протест против поставок из США вооружения сирийским курдам.

В среду, 24 января, президент США Дональд Трамп и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на турецко-сирийской границе, где Анкара проводит операцию «Оливковая ветвь» против сирийских курдов.

Эрдоган призвал Вашингтон прекратить поставки вооружения формированиям Сил народной самообороны и партии «Демократический союз», сообщает газета Türkiye со ссылкой на президентский дворец.

«Президенты Турции и США обсудили по телефону операцию в сирийском Африне. Наш президент проинформировал Трампа о том, что целью операции является обеспечение нацбезопасности Турции и зачистка Африна от террористов. Он призвал США положить конец военной поддержке террористических организаций РПК (Рабочей партии Курдистана), сирийской курдской партии «Демократический союз», а также сил народной самообороны», — рассказал источник.

Согласно официальному сообщению Белого дома, Трамп призвал Эрдогана проявить сдержанность и не допустить нарастания конфликта.

«Он (президент США Дональд Трамп. — RT) настоятельно призвал Турцию проявлять осторожность и избегать любых действий, которые могут вызвать конфликт между турецкими и американскими войсками.

Он подчеркнул, что обе страны должны сосредоточить усилия на достижении общей цели — на поражении «Исламского государства»*, — говорится в сообщении.

В Вашингтоне отметили, что Трамп и Эрдоган договорились продолжить сотрудничество в борьбе с терроризмом в регионе.

Дональд Трамп

Reuters

© Carlos Barria

«Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. ... Он отметил, что обе страны должны сосредоточиться на общей цели — достижении полной победы над ИГ. И оба президента приветствовали возвращение в страну более 100 тысяч сирийских беженцев в связи с продолжающимся разгромом ИГ, пообещав продолжить сотрудничество, чтобы помочь людям вернуться домой», — отмечается в заявлении.

Также стороны заявили, что намерены развивать сотрудничество между двумя странами.

«Оба лидера взяли на себя обязательство улучшить стратегическое партнёрство между Соединёнными Штатами и Турцией, в частности в области содействия региональной стабильности и борьбе с терроризмом во всех его формах, включая ИГ, Рабочую партию Курдистана (РПК), «Аль-Каиду»** и спонсируемый Ираном терроризм», — говорится в документе.

Тем временем, источник в администрации Эрдогана заявил турецкому изданию Hürriyet, что сообщение на сайте Белого дома не вполне верно отражает содержание разговора двух лидеров. По данным собеседника газеты, президент США не выражал озабоченность возможной эскалацией напряжённости ситуации в регионе.

Угроза прямого столкновения

Также в среду, 24 января, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что не позволит «устраивать игры» в приграничных районах.

Также по теме «Полностью очистим регион»: Турция намерена освободить от курдских формирований все приграничные районы Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении Анкары освободить от курдских вооружённых формирований все приграничные...

«Начиная операцию «Оливковая ветвь», мы пресекли игру ряда сил, которые пытались реализовать свои планы в нашем регионе. Мы полностью очистим от террористов весь регион, начиная с Манбиджа и вдоль всей границы, обеспечив таким образом нашу безопасность», — отметил турецкий лидер.

В этой связи, как сообщает Al Jazeera, США могут опасаться столкновений с турецкими войсками в Сирии, поскольку в Манбидже базируются силы международной коалиции. Этот приграничный город, как и Африн, находится под контролем курдов.

Представитель курдского ополчения в Манбидже Шарфан Дарвиш подчеркнул, что формирования не намерены отступать.

«Мы находимся в состоянии полной готовности к отражению любой атаки. Мы, конечно, продолжаем осуществлять координацию со странами коалиции по вопросам обороны Манбиджа», — приводит Al Jazeera слова Дарвиша.

Ранее официальный представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Геллоуэй предупредил, что Вашингтон прекратит сотрудничество с курдскими силами, если они направят подкрепление в район Африна для борьбы с турецким наступлением.

«К примеру, если какое-либо соединение YPG (Отряды народной самообороны. — RT), находясь в данном районе Сирии, заявит, что вместо борьбы с ИГ направляется в Африн «для поддержки собратьев», тогда оно останется в одиночестве и уже не будет восприниматься в качестве партнёра США», — цитирует представителя американского военного ведомства турецкое агентство Anadolu.

Бойцы отрядов курдской народной самообороны в ходе демонстрации в сирийской Эль-Хасаке

Reuters

© Rodi Said

20 января Турция начала операцию «Оливковая ветвь» против отрядов курдов, которые контролируют сирийский Африн. Анкара называет эти формирования террористическими, несмотря на то, что их поддерживают Соединённые Штаты — главный партнёр по НАТО. В первую фазу операции турецкие войска нанесли по северу Сирии авиаудары и обстреляли регион из артиллерийских орудий. Затем началось танковое наступление.

Власти Сирии осудили действия Турции.

«Грубую турецкую агрессию в сирийском Африне нельзя отделить от политики, которой следует турецкий режим с первого дня кризиса в Сирии и которая построена в основном на поддержке терроризма и террористических группировок под разными именами», — приводит агентство SANA слова Асада.

Россия находится в контакте как с сирийскими властями, так и с турецкой стороной. При этом, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва выступает за территориальную целостность Сирии.

«По-прежнему основополагающим считаем принцип сохранения территориальной целостности Сирии», — заявил Песков.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.