Трамп заявил Эрдогану о необходимости «полного поражения» ИГ в Сирии

Американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил необходимость сосредоточиться на общей цели — достижении полной победы над террористической организацией «Исламское государство»*.

«Он (Трамп. — RT) отметил, что обе страны должны сосредоточиться на общей цели — достижении полного поражения ИГ. И оба президента приветствовали возвращение более 100 тыс. сирийских беженцев в страну в связи с продолжающимися победами против ИГ», — говорится в заявлении Белого дома.

Отмечается, что стороны пообещали продолжить взаимодействие, чтобы помочь людям вернуться домой.

«Оба лидера взяли на себя обязательство улучшить стратегическое партнёрство между Соединёнными Штатами и Турцией», — подчёркивается в сообщении.

Ранее стало известно, что Трамп и Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Сирии.

20 декабря Трамп заявил об освобождении международной коалицией от боевиков ИГ «почти 100%» территории Сирии и Ирака.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.