Дворкович отметил положительную динамику в российской экономике вопреки санкциям

Вице-премьер России Аркадий Дворкович рассказал RT о положительной динамике, которая наблюдается в российской экономике, несмотря на международные санкции.

«Я полагаю, что санкции являются предметом внутренней политики США, а не мировой. Это (существование санкций. — RT) негативно сказывается на отношениях между странами, препятствует осуществлению предпринимательской деятельности. Но мы наблюдаем рост в российской экономике... Мы знаем, как справляться с проблемами, которые появились вследствие введения санкций», — отметил Дворкович.

При этом он добавил, что Соединёнными Штатами санкции, вероятно, используются не только против России, но и против некоторых европейских стран.

«Мы полагаем, что инструмент санкций используется нашими американскими партнёрами для борьбы не только с Россией, но также и с Европой, с другими странами. Они (США. — RT) используют санкции как инструмент конкурентной борьбы, чтобы усложнить условия работы на рынке европейским, азиатским и иным компаниям», — заключил политик.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что западные санкции против России «немного напрягают», однако они дали толчок для развития российской промышленности.

12 января в СМИ появилась информация, что США могут ввести новые санкции в отношении российских чиновников, «приближённых к высшему руководству» страны.