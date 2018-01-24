Новак заявил, что санкции дали импульс для развития промышленности России

Глава Минэнерго России Александр Новак во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что западные санкции в отношении России «немного напрягают», однако они дали толчок для развития российской промышленности.

«Конечно, объективно говоря, они немного напрягают, санкции. Мы живём последнее десятилетие в рыночной экономике, чтобы не было такого вмешательства в работу бизнеса и так далее. Когда бизнес всё время должен оглядываться, думать, введут ли санкции или как это воспримут некоторые, кто следит за этим, конечно, это напрягает», — сказал он.

Министр отметил, что с точки зрения «инвестиционного, морального отношения есть в этом определённые минусы».

При этом Новак добавил, что санкции мешают решению глобальных экономических проблем, однако конкретно для России они оказались полезны.

«Санкции не дают возможности решать глобальные экономические проблемы, это надо понимать. Что касается России, честно говоря, мы благодаря санкциям получили дополнительный импульс для развития своей промышленности и для того, чтобы перенаправить инвестиционные потоки на загрузку своих предприятий», — заключил он.

Ранее вице-премьер России Аркадий Дворкович рассказал, что американцы избегают представителей российской делегации на форуме в Давосе.