Дворкович рассказал о прячущихся от российской делегации в Давосе американцах

Американцы избегают представителей делегации России на Всемирном экономическом форуме в Давосе, прячутся от обсуждений. Об этом на сессии форума рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Мы говорим о санкциях США, но эти санкции не являются самой интересной вещью на свете, это ничтожный вопрос. Мы не должны тратить столько времени на это, мы просто должны работать более эффективно и работать лучше вместо того, чтобы обсуждать санкции», — цитирует РИА Новости вице-премьера.

По его словам, Россия не стремится избежать диалога.

«Это не Россия прячется от диалога, и Россия не закрыта. Американцы прячутся от нас в Давосе. Это маленькая деревня, но они не хотят говорить. Они прячутся от реальных обсуждений», — добавил Дворкович.

Ранее посол США в России Джон Хантсман рассказал, что публикация доклада об антироссийских санкциях не подразумевает их автоматического введения.

Доклад американской администрации о введении новых санкций против Москвы будет подготовлен к 29 января.