В МИД заявили, что США пытаются очернить Россию в мире

Американской стороной предпринята массированная пропагандистская атака с целью очернить Россию в мире. Об этом заявили в пресс-службе российского МИД.

Отмечается, 23 января «ряд высокопоставленных представителей США выступил с клеветническими обвинениями в адрес» России и Сирии, пытаясь возложить ответственность за инциденты с использованием в этой стране «химического оружия на Москву и Дамаск».

«По существу предпринята массированная пропагандистская атака с целью очернения России на мировой арене и подрыва усилий по мирному урегулированию в Сирии», — говорится в сообщении.

В МИД России также напомнили, что США с союзниками «умышленно «убили» в ноябре прошлого года» Совместный механизм расследования химических инцидентов в Сирии (СМР), отказавшись «приводить его деятельность в соответствие с международными стандартами профессионализма и объективности».

«А не далее как 23 января американские представители категорически отвергли на заседании Совета Безопасности ООН наш проект резолюции о создании нового, беспристрастного и реально эффективного механизма на замену СМР», — добавили дипломаты.

В ведомстве отметили, что никакие инструменты «для проведения честных расследований американцам не нужны», требуются «только новые предлоги для обвинения сирийских властей, а теперь и России».

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил сирийские власти в применении химоружия в Восточной Гуте.

23 января американский постпред при ООН Никки Хейли обвинила российскую сторону в попытках «скрыть правду» о применении химоружия.