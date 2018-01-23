Германия пока не приняла решения касательно приёма легальных беженцев из Африки

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Германия пока не объявила о готовности принять ни одного легального беженца из лагерей под патронажем Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Об этом сообщает издание Rheinische Post со ссылкой на ответ немецких властей на запрос партии «Союз 90 / Зелёные».

«Правительство Германии ещё не приняло решения о будущем приёме беженцев путём расселения лагерей», — говорится в ответе.

Между тем, по информации издания The Local, власти немецкого города Котбус на востоке страны прекратили приём беженцев после нескольких инцидентов с участием сирийских мигрантов.

Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что проблема миграции «разрывает» Евросоюз.

 

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