Германия пока не приняла решения касательно приёма легальных беженцев из Африки

Германия пока не объявила о готовности принять ни одного легального беженца из лагерей под патронажем Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) на Ближнем Востоке и в Северной Африке.