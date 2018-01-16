Макрон пообещал не допустить появления новых нелегальных лагерей мигрантов в Кале
«Мы не допустим появления новых нелегальных лагерей... Всё сделано для того, чтобы нелегальное проникновение из Кале в Англию стало невозможным», — цитирует Макрона BFMTV.
Французский лидер заявил, что сотрудники правоохранительных органов будут наказаны в случае нарушения профессиональной этики.
«Ни одно нарушение этики недопустимо. Если такие нарушения будут, то последуют соответствующие санкции... Моя реакция будет пропорциональна тому доверию, которое вам оказано», — отметил президент.
В ноябре сообщалось, что автомобиль с девятью мигрантами совершил наезд на жандармов в Кале.
В Кале находился крупнейший лагерь мигрантов. Осенью 2016 года он был снесён, однако туда продолжают прибывать беженцы.