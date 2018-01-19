Франция и Британия подписали соглашение по борьбе с нелегальной миграцией

Глава МВД Великобритании Эмбер Радд и её французский коллега Жерар Коллон в присутствии британского премьер-министра Терезы Мэй и президента Франции Эммануэля Макрона подписали новое соглашение о пограничном контроле, направленное на борьбу с нелегальной миграцией.

Как передаёт France 24, соглашение было подписано в Королевской военной академии в Сандхерсте. Оно станет дополнением к договору Ле-Туке от 2003 года, который определяет принципы британского пограничного контроля на французской стороне Ла-Манша.

Новое соглашение предусматривает выделение Британией дополнительных £44 млн на осуществление контроля. При этом сумма, которую Лондон уже потратил на решение миграционной проблемы в Кале, превышает £100 млн.

Ранее Макрон пообещал не допустить появления новых нелегальных лагерей мигрантов в Кале.

В Кале находился крупнейший лагерь мигрантов. Осенью 2016 года он был снесён, однако туда продолжают прибывать беженцы.