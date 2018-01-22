Верховный суд Испании не стал выдавать международный ордер на арест Пучдемона

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Верховный суд Испании не стал выдавать международный ордер на арест экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, который в настоящий момент находится в Копенгагене. Об этом сообщает El Pais.

Как отмечается, Пучдемон, по мнению судьи, хочет спровоцировать свой арест, чтобы облегчить себе путь к назначению главой Каталонии.

В Верховный суд с требованием перевыпустить международный ордер на арест политика обратилась испанская прокуратура.

Ранее сообщалось, что Пучдемон прибыл в датский Копенгаген, несмотря на угрозу ареста.

Накануне стало известно, что власти Испании намерены требовать от Дании ареста Пучдемона в случае его поездки в эту страну.

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