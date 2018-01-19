Пучдемон заявил о готовности управлять Каталонией из Брюсселя

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Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что сможет управлять автономией из Брюсселя. Об этом сообщает La Vanguardia.

По его словам, это возможно благодаря новым технологиям. Как отметил Пучдемон, это не совсем нормальные условия, но они лучше, чем управлять регионом из тюрьмы.

«Выбирая между президентом и заключённым, я предпочитаю первое, так как верю, что могу лучше служить Каталонии», — отметил он.

Ранее сообщалось, что парламентские группы «Левые республиканцы Каталонии» и «Вместе за Каталонию» договорились поддержать выдвижение Пучдемона на пост председателя женералитата.

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