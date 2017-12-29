Премьер Испании назвал «абсурдной» идею назначить Пучдемона главой Каталонии
Об этом сообщает El Diario со ссылкой на заявление главы Испании, которое он озвучил во время пресс-конференции.
«Я не собираюсь давать вам юридический комментарий... абсурдно пытаться быть председателем женералитата, находясь за границей», — отметил он.
По его словам, подобная ситуация противоречит здравому смыслу.
«Представьте, что я был бы в Лиссабоне», — добавил премьер.
Ранее стало известно, что Пучдемон поздравил жителей автономии с «победой на парламентских выборах».
21 декабря в Каталонии прошли парламентские выборы, на которых победили сторонники независимости региона, что укрепило позиции Пучдемона, который неоднократно выступал за выход Каталонии из состава Испании.
Декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС при президенте России Александр Чичин прокомментировал НСН результаты выборов в Каталонии.