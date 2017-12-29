Премьер Испании назвал «абсурдной» идею назначить Пучдемона главой Каталонии

Премьер Испании Мариано Рахой заявил, что идея назначения Карлеса Пучдемона на пост председателя женералитата Каталонии является «абсурдной», так как тот в настоящий момент находится в другой стране.

Об этом сообщает El Diario со ссылкой на заявление главы Испании, которое он озвучил во время пресс-конференции.

«Я не собираюсь давать вам юридический комментарий... абсурдно пытаться быть председателем женералитата, находясь за границей», — отметил он.

По его словам, подобная ситуация противоречит здравому смыслу.

«Представьте, что я был бы в Лиссабоне», — добавил премьер.

Ранее стало известно, что Пучдемон поздравил жителей автономии с «победой на парламентских выборах».

21 декабря в Каталонии прошли парламентские выборы, на которых победили сторонники независимости региона, что укрепило позиции Пучдемона, который неоднократно выступал за выход Каталонии из состава Испании.

Декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС при президенте России Александр Чичин прокомментировал НСН результаты выборов в Каталонии.