Пучдемон потребовал от властей Испании восстановить смещённое правительство Каталонии

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон требует от Мадрида восстановления регионального правительства Каталонии.

Об этом он заявил в своём новогоднем обращении к народу Каталонии.

«Как президент, я требую от испанского правительства и тех, кто его поддерживает... чтобы они восстановили в своих полномочиях всех тех, кого они отстранили без разрешения каталонцев», — цитирует его AFP.

Ранее премьер Испании Мариано Рахой заявил, что идея назначения Пучдемона на пост председателя женералитата Каталонии является «абсурдной», так как тот в настоящий момент находится в другой стране.

21 декабря в Каталонии прошли парламентские выборы, на которых победили сторонники независимости региона, что укрепило позиции Пучдемона, который неоднократно выступал за выход Каталонии из состава Испании.

Декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС при президенте России Александр Чичин прокомментировал НСН результаты выборов в Каталонии.