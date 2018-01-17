Две партии парламента Каталонии договорились выдвинуть Пучдемона на пост главы женералитата

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Парламентские группы «Левые республиканцы Каталонии» и «Вместе за Каталонию» договорились поддержать выдвижение бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона на пост председателя женералитата.

«Парламентские группы «Вместе за Каталонию» и «Левые республиканцы Каталонии» пришли к соглашению поддержать выдвижение кандидата на пост председателя женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона», — приводит совместное сообщение партий РИА Новости.

Ранее парламент Каталонии подал в Конституционный суд Испании иск в связи с применением ст. 155 Конституции страны, установившей в автономии прямое управление.

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