Две партии парламента Каталонии договорились выдвинуть Пучдемона на пост главы женералитата

Парламентские группы «Левые республиканцы Каталонии» и «Вместе за Каталонию» договорились поддержать выдвижение бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона на пост председателя женералитата.

«Парламентские группы «Вместе за Каталонию» и «Левые республиканцы Каталонии» пришли к соглашению поддержать выдвижение кандидата на пост председателя женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона», — приводит совместное сообщение партий РИА Новости.

Ранее парламент Каталонии подал в Конституционный суд Испании иск в связи с применением ст. 155 Конституции страны, установившей в автономии прямое управление.