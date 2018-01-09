Парламент Каталонии обжаловал в КС Испании применение Мадридом 155-й статьи Конституции

Короткая ссылка
Парламент Каталонии подал в Конституционный суд Испании иск в связи с применением ст. 155 Конституции страны, установившей в автономии прямое управление.

«Парламент представляет в КС жалобу на неконституционные меры, принятые (центральным) правительством в рамках ст. 155 Конституции Испании», — говорится в сообщении каталонского парламента в Twitter.

Ранее король Испании Филипп VI призвал новый парламент Каталонии отказаться от очередного витка конфронтации.

На состоявшихся в декабре 2017 года выборах сторонники независимой Каталонии получили абсолютное большинство в парламенте.

Декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС при президенте России Александр Чичин прокомментировал НСН результаты выборов в Каталонии.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119