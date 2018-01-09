Парламент Каталонии обжаловал в КС Испании применение Мадридом 155-й статьи Конституции

Парламент Каталонии подал в Конституционный суд Испании иск в связи с применением ст. 155 Конституции страны, установившей в автономии прямое управление.

«Парламент представляет в КС жалобу на неконституционные меры, принятые (центральным) правительством в рамках ст. 155 Конституции Испании», — говорится в сообщении каталонского парламента в Twitter.

El #Parlament presenta al TC el recurs d'inconstitucionalitat contra les mesures aplicades pel Govern de l'Estat a l'empara de l'article 155 de la Constitució espanyola



Podeu consultar el recurs presentat avui al TC https://t.co/Ow9vFvjvbb — Parlament Catalunya (@parlament_cat) January 9, 2018

Ранее король Испании Филипп VI призвал новый парламент Каталонии отказаться от очередного витка конфронтации.

На состоявшихся в декабре 2017 года выборах сторонники независимой Каталонии получили абсолютное большинство в парламенте.

Декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС при президенте России Александр Чичин прокомментировал НСН результаты выборов в Каталонии.