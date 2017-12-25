Король Испании призвал новый парламент Каталонии избегать очередного витка конфронтации

Король Испании Фелипе VI во время своего рождественского обращения к нации призвал новый парламент Каталонии отказаться от очередного витка конфронтации.

«Дорога не может вновь привести к конфронтации или исключению, которые, как мы уже знаем, не порождают ничего, кроме раздора, неуверенности, разочарования», — цитирует его AFP.

По его мнению, новая региональная власть должна с уважением относиться к разным политическим позициям и действовать ответственно. Он отметил, что парламент Каталонии должен двигаться по пути нормального сосуществования и взаимного уважения.

Ранее сторонники независимой Каталонии получили абсолютное большинство в парламенте.

27 октября парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о независимости региона.

Декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС при президенте России Александр Чичин прокомментировал НСН результаты выборов в Каталонии.