Король Испании призвал новый парламент Каталонии избегать очередного витка конфронтации
«Дорога не может вновь привести к конфронтации или исключению, которые, как мы уже знаем, не порождают ничего, кроме раздора, неуверенности, разочарования», — цитирует его AFP.
По его мнению, новая региональная власть должна с уважением относиться к разным политическим позициям и действовать ответственно. Он отметил, что парламент Каталонии должен двигаться по пути нормального сосуществования и взаимного уважения.
Ранее сторонники независимой Каталонии получили абсолютное большинство в парламенте.
27 октября парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о независимости региона.
Декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС при президенте России Александр Чичин прокомментировал НСН результаты выборов в Каталонии.