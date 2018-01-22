Пучдемон приехал в Копенгаген, несмотря на угрозу ареста
Как отмечается, Пучдемон примет участие в дебатах в Копенгагенском университете, посвящённых событиям в Каталонии.
По данным агентства, испанское посольство в датской столице в курсе прибытия Пучдемона в страну. Более того, дипмиссия также получила приглашение на дебаты.
Испанская прокуратура обратилась в Верховный суд страны, чтобы международный ордер на арест политика был перевыпущен.
Ранее стало известно, что власти Испании намерены требовать от Дании ареста Пучдемона в случае его поездки в эту страну.
5 декабря Верховный суд Испании отозвал международный ордер на арест Пучдемона. При этом адвокат Пучдемона Пол Бекарт отмечал, что если политик поедет в другую европейскую страну, то ордер на его арест может быть выпущен вновь.