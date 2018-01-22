Пучдемон приехал в Копенгаген, несмотря на угрозу ареста

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Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон прибыл в датский Копенгаген, несмотря на угрозу ареста. Об этом сообщает Europa Press.

Как отмечается, Пучдемон примет участие в дебатах в Копенгагенском университете, посвящённых событиям в Каталонии.

По данным агентства, испанское посольство в датской столице в курсе прибытия Пучдемона в страну. Более того, дипмиссия также получила приглашение на дебаты.

Испанская прокуратура обратилась в Верховный суд страны, чтобы международный ордер на арест политика был перевыпущен.

Ранее стало известно, что власти Испании намерены требовать от Дании ареста Пучдемона в случае его поездки в эту страну.

5 декабря Верховный суд Испании отозвал международный ордер на арест Пучдемона. При этом адвокат Пучдемона Пол Бекарт отмечал, что если политик поедет в другую европейскую страну, то ордер на его арест может быть выпущен вновь.

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