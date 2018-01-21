Мадрид потребует ареста Пучдемона в случае его поездки в Данию

Испанские власти намерены требовать от Дании ареста бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона в случае его поездки в эту страну, сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру.