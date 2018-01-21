Мадрид потребует ареста Пучдемона в случае его поездки в Данию
Испанские власти намерены требовать от Дании ареста бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона в случае его поездки в эту страну, сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру.
#BREAKING Spain wants exiled ex-Catalan leader arrested if he travels to Denmark: prosecutors— AFP news agency (@AFP) 21 января 2018 г.
Ранее Карлес Пучдемон заявил, что сможет управлять автономией из Брюсселя.
Также сообщалось, что парламентские группы «Левые республиканцы Каталонии» и «Вместе за Каталонию» договорились поддержать выдвижение Пучдемона на пост председателя женералитата.
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