Мадрид потребует ареста Пучдемона в случае его поездки в Данию

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Испанские власти намерены требовать от Дании ареста бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона в случае его поездки в эту страну, сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру.

Ранее Карлес Пучдемон заявил, что сможет управлять автономией из Брюсселя.

Также сообщалось, что парламентские группы «Левые республиканцы Каталонии» и «Вместе за Каталонию» договорились поддержать выдвижение Пучдемона на пост председателя женералитата.

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