Спикер парламента Каталонии предложил кандидатуру Пучдемона на пост главы региона

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Спикер парламента Каталонии Рохер Торрент предложил кандидатуру бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона на пост главы автономии. Об этом сообщает La Vanguardia.

По его словам, Пучдемон является «единственным кандидатом» на этот пост.

Отмечается, что Торрент ранее встретился с парламентскими группами и убедился, что Пучдемон может получить необходимую поддержку.

Ранее сообщалось, что Пучдемон прибыл в датский Копенгаген, несмотря на угрозу ареста.

Политик также заявлял, что сможет возглавлять Каталонию, будучи в Брюсселе.

21 декабря в Каталонии прошли парламентские выборы, на которых победили сторонники независимости региона.

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