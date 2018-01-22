Спикер парламента Каталонии предложил кандидатуру Пучдемона на пост главы региона
По его словам, Пучдемон является «единственным кандидатом» на этот пост.
Отмечается, что Торрент ранее встретился с парламентскими группами и убедился, что Пучдемон может получить необходимую поддержку.
Ранее сообщалось, что Пучдемон прибыл в датский Копенгаген, несмотря на угрозу ареста.
Политик также заявлял, что сможет возглавлять Каталонию, будучи в Брюсселе.
21 декабря в Каталонии прошли парламентские выборы, на которых победили сторонники независимости региона.