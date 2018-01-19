Симоньян о заявлениях в адрес RT в Канаде: не хотят отставать от большого брата
Ранее член канадской Консервативной партии Эрин О’Тул в интервью Globe and Mail призвал обеспечить большую прозрачность соглашений с телеканалом, который платит канадским поставщикам телевизионных услуг за гарантированное включение в пакеты для аудитории. По его словам, необходимо обсудить возможность «отслеживания контента» или «усиления контроля по линии безопасности».
«В Канаде слышали про обвинения разведки США в адрес RT, не очень поняли, но явно не хотят отставать от большого брата», — прокомментировала данные сообщения Симоньян.
Ранее Симоньян в интервью NBC заявила, что ключевой целью телеканала является информирование аудитории.
17 января член Европарламента в ходе заседания по вопросу «российской пропаганды» предложил создать телеканал Europe Today для противодействия влиянию RT.