В Европарламенте предложили создать Europe Today для противодействия влиянию RT

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Член Европейского парламента в ходе заседания по вопросу «российской пропаганды» предложил создать телеканал Europe Today для противодействия влиянию RT.

«Мы видим угрозу российской пропаганды и то, насколько она опасна для демократии», — заявил парламентарий.

По его словам, в связи с этим необходимо принять меры.

«Телеканал RT стремится оказывать воздействие на общественное мнение в Европе и во всём мире. Но мы должны также оказывать воздействие на общественное мнение в России. И мы должны создать телеканал Europe Today в качестве ответа», — добавил он.

Ранее в Европарламенте обвинили RT и Sputnik в распространении недостоверной информации.

RT вёл прямую трансляцию заседания.

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