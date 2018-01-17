В Европарламенте предложили создать Europe Today для противодействия влиянию RT
Член Европейского парламента в ходе заседания по вопросу «российской пропаганды» предложил создать телеканал Europe Today для противодействия влиянию RT.
«Мы видим угрозу российской пропаганды и то, насколько она опасна для демократии», — заявил парламентарий.
По его словам, в связи с этим необходимо принять меры.
«Телеканал RT стремится оказывать воздействие на общественное мнение в Европе и во всём мире. Но мы должны также оказывать воздействие на общественное мнение в России. И мы должны создать телеканал Europe Today в качестве ответа», — добавил он.
Ранее в Европарламенте обвинили RT и Sputnik в распространении недостоверной информации.
RT вёл прямую трансляцию заседания.
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