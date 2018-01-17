В Европарламенте обвинили RT и Sputnik в распространении недостоверной информации
«Я хотел бы заметить, что, как Европейский парламент, мы могли, возможно, для начала заняться нашими собственными делами и улучшить наше положение. В 2017 году я заметил, что некоторые наши члены используют техническую инфраструктуру этого парламента, чтобы продвигать обсуждение и интервью на поддерживаемых Кремлём каналах, таких как Russia Today», — сказал он.
По его словам, необходимо отказаться от поддержки этих СМИ посредством парламентской инфраструктуры.
«Я не уверен, можно ли, с одной стороны, критиковать кампанию по дезинформации, поддерживаемую российскими СМИ, а с другой стороны — поддерживать эти СМИ посредством нашей собственной парламентской инфраструктуры. Это непоследовательные действия, и эти действия надо прекратить», — добавил депутат.
Как подчеркнул другой член ЕП, RT и Sputnik якобы способствуют распространению дезинформации.
«Мы готовили доклад в Евросоюзе по пропаганде. Я внимательно изучал этот вопрос, и стало ясно, что такие СМИ, как Sputnik и Russia Today, способствовали распространению недостоверной информации. И само представление, что Кремль склонен использовать для этих целей Russia Today, никем не отрицается. Мы должны мобилизоваться», — отметил он.
Ещё один депутат в ходе заседания заявил, что указанные российские СМИ очень опасны, а «политически независимые новостные источники постепенно исчезают».
В октябре 2017 года глава МИД Британии Борис Джонсон назвал «позором» тот факт, что члены Лейбористской партии готовы выступать на телеканале RT.
RT ведёт прямую трансляцию.