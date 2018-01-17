Маргарита Симоньян назвала главную цель RT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью NBC заявила, что ключевой целью телеканала является информирование аудитории.

«Цель RT — информировать аудиторию. Если вы считаете, что информировать — это значит влиять, то да, можно сказать и так. Но мы, как и любое другое СМИ в мире, стремимся информировать аудиторию и считаем это крайне важной задачей. Если все СМИ начинают петь одну и ту же песню, это опасно. Вспомните войну в Ираке. Важно хотя бы попытаться представить другую точку зрения», — ответила Симоньян на вопрос, согласна ли она с тем, что RT стремится влиять на мнение американцев и в целом людей на Западе.

Кроме того, она подчеркнула, что телеканал делает всё возможное, чтобы в эфире не появлялась неверная информация.

«И я могу привести вам сотни случаев, когда такие каналы, как NBC, CBS и CNN, преподносили абсолютно недостоверную информацию… Мы, как и любое СМИ, делаем всё возможное, чтобы в нашем эфире не появлялась неверная информация. Но если это всё-таки происходит (а вы, уверена, знаете, как устроен круглосуточный новостной канал), то это происходит потому, что проверить абсолютно все факты не всегда возможно», — заявила главред RT.

При этом она отметила, что такое бывает, когда что-то происходит непосредственно в данный момент.

«Но если мы замечаем, что в эфир попала неверная информация, мы всегда выступаем с опровержением и извиняемся — точно так же, как и любой другой канал», — добавила Симоньян.

Ранее Симоньян дала интервью телеканалу CBS. В программе «60 минут» она рассказала о «российском вмешательстве» в американские выборы, предполагаемых контактах президента США Дональда Трампа с Кремлём и о нападках на канал RT.