Симоньян ответила на заявления о влиянии России на мировую аудиторию через RT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявления в сенате США о действиях России по влиянию на аудиторию за рубежом.

Ранее экс-агент ФБР Клинт Уоттс во время заседания комитета сената по торговле, науке и транспорту, посвящённого терроризму и социальным СМИ, заявил, что Россия, преследуя цель повлиять на аудиторию в какой-либо стране, создаёт базу для очередной кампании, добавляя новый язык на ленту новостного агентства Sputnik или запуская канал RT в YouTube на ещё одном языке.

«В сенате США говорят, что, когда мы запускаем канал на каком-то языке, мы хотим обратиться к аудитории, владеющей этим языком. Daaaaa!» — сказала Симоньян.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью NBC заявила, что ключевой целью телеканала является информирование аудитории.

17 января член Европарламента в ходе заседания по вопросу «российской пропаганды» предложил создать телеканал Europe Today для противодействия влиянию RT.