Посольство России в США: Запад не способен честно конкурировать на информационном поле

Россия ответит зеркально, если ограничительные меры в отношении российских СМИ в Соединённых Штатах продолжатся. Об этом заявили в российском посольстве в США.

«Если рестриктивные меры по отношению к нашей прессе продолжатся, мы ответим зеркально. Так будет всегда. Какими бы санкциями нам не грозили», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Запад в ситуации с российскими СМИ показывает неспособность «к честной конкуренции на информационном поле».

Дипломаты напомнили, что американские власти «принудили зарегистрироваться иностранным агентом ещё одну организацию, которая обслуживает российские СМИ».

«В другой стране, которая научилась такой демократии у Америки, российских журналистов просто лишили возможности работать, выгнали. Видим в этом неспособность Запада к честной конкуренции на информационном поле. Желание лишить граждан доступа к альтернативному мнению. Отказ от провозглашенных самими же свобод», — подчеркнули в посольстве.

Ранее Министерство юстиции США обязало зарегистрироваться в качестве иностранного агента компанию RIA Global LLC, которая занимается производством контента для международного агентства и радио Sputnik.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дискриминацией российских СМИ подобное требование американской стороны.