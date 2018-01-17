В Госдуме прокомментировали визит президента Казахстана в Вашингтон

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал встречу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и американского лидера Дональда Трампа.

«Казахстан — очень близкие для нас страна и народ. И Казахстан крайне заинтересован в развитии отношений с Россией, чтобы в нашей стране всё складывалось хорошо. И, конечно, также заинтересован в нормализации отношений между Россией, США и европейскими странами, в снятии санкций, налаживании парламентских отношений. Неоднократно наши коллеги из Казахстана говорили об этом на различных международных площадках. Здесь Назарбаев выражает и интересы собственной страны, и, конечно, интересы России, как близкого партнёра по Евразийскому экономическому союзу», — отметил Чепа.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Вашингтоне с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе этого визита Казахстан подписал соглашения с Соединёнными Штатами на $2,5 млрд.

Кроме того, Назарбаев в свете угрозы со стороны Северной Кореи выразил обеспокоенность тем, что отношения России и США «ушли на ноль».