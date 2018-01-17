Назарбаев пригласил американских бизнесменов в Казахстан
«Обращаясь к американским бизнесменам, Нурсултан Назарбаев пригласил их участвовать в реализации совместных проектов в агропромышленном комплексе», — говорится в сообщении.
По этом Назарбаев отметил, что «для граждан 62 стран, в том числе и США», в Казахстане введён безвизовый режим.
«Либерализуется законодательство в сфере предпринимательства. Функционирует 11 специальных экономических зон и 22 индустриальные зоны, где предусмотрено наличие необходимой инфраструктуры и преференции», — сказал глава государства.
Ранее стало известно, что Казахстан подписал соглашения с Соединёнными Штатами на $2,5 млрд.