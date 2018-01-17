Казахстан подписал контракты на приобретение у США продукции на $2,5 млрд

В ходе визита казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева в Вашингтон Казахстан подписал соглашения с Соединёнными Штатами на $2,5 млрд, сообщили в Госдепартамента США.

«В ходе визита были подписаны многочисленные коммерческие контракты и документы, в том числе новые соглашения между Boeing, GE Transportation, GE Digital, Chevron, Air Astana, компанией «Казахстанские пассажирские перевозки», авиакомпанией SCAT и Фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» на приобретение продуктов и услуг США на сумму более $2,5 млрд », — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Ранее Назарбаев заявил, что отношения России и США «ушли на ноль». Лидер Казахстана прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом 16 января.