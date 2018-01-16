Назарбаев заявил, что отношения США и России «ушли на ноль»

Казахстан в свете угрозы со стороны Северной Кореи обеспокоен тем, что отношения России и США «ушли на ноль». Об этом заявил президент республики Нурсултан Назарбаев по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

«Проблему Северной Кореи могут решать совместно только США, Китай и Россия. В связи с этим нас, соседей, естественно, беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между Соединёнными Штатами и Россией», — приводит ABC слова Назарбаева.

Ранее стало известно, что Назарбаев прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом.

16 января стало известно, что Трамп в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заверил, что Вашингтон продолжит оказывать максимальное давление на Пхеньян.