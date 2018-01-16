Назарбаев прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом

Короткая ссылка
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Вашингтон для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщала пресс-служба главы Казахстана.

«Глава государства прибыл в г.Вашингтон. В ходе официального визита Нурсултан Назарбаев встретится с президентом США Дональдом Трампом, а также представителями официальных и деловых кругов США», — говорится в сообщении.

Кроме того, там отметили, что Назарбаев примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.

В мае 2017 года Назарбаев и Трамп провели переговоры в рамках участия в саммите «США — Исламский мир».

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119