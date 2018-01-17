США помогут развить систему обучения английскому языку в Казахстане
«В 2018 году американские преподаватели будут содействовать улучшению методики преподавания английского языка в регионах Казахстана», — говорится в сообщении.
Там отметили, что Соединенные Штаты обеспечат ресурсами программу развития по улучшению доступа к обучению английскому языку и подготовке нового поколения преподавателей английского языка в Казахстане.
Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пригласил представителей американского бизнеса участвовать в развитии агропромышленного комплекса в стране, об этом сообщает пресс-служба президента по итогам его визита в Вашингтон.