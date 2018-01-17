США помогут развить систему обучения английскому языку в Казахстане

Короткая ссылка
Соединённые Штаты заявили о готовности предоставить помощь властям Казахстана в развитии обучения английскому языку в регионах страны, сообщили в пресс-службе казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева.

«В 2018 году американские преподаватели будут содействовать улучшению методики преподавания английского языка в регионах Казахстана», — говорится в сообщении.

Там отметили, что Соединенные Штаты обеспечат ресурсами программу развития по улучшению доступа к обучению английскому языку и подготовке нового поколения преподавателей английского языка в Казахстане.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пригласил представителей американского бизнеса участвовать в развитии агропромышленного комплекса в стране, об этом сообщает пресс-служба президента по итогам его визита в Вашингтон.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Внешняя политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119