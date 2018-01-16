СМИ: Глава МИД Польши намерен уволить выпускников российских вузов

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович собирается провести в ведомстве кадровые перестановки, в результате которых будут уволены дипломаты, окончившие российские вузы.

Об этом сообщает RMF.FM со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что министр планирует нанять новых сотрудников, даже если они будут менее квалифицированными, чем те люди, чьи места они займут.

По имеющейся информации, большинство дипломатов, которых собираются уволить, являются выпускниками Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

Отмечается, что кадровый вопрос был одной из главных причин отставки предыдущего министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского.

Экс-глава МИД выступал против увольнений в ведомстве и приёма новых сотрудников без дипломатического опыта.

12 января президент Польши Анджей Дуда назначил Яцека Чапутовича новым министром иностранных дел.