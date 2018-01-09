Премьер Польши отправил в отставку глав МИД и Минобороны страны

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправил в отставку главу МИД Витольда Ващиковского.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что соответствующее решение Моравецкий представил президенту страны Анджею Дуде в ходе торжественной церемонии в Варшаве.

Ващиковский на церемонии не присутствовал, он покинул президентский дворец за несколько минут до её начала.

Также сообщается, что в отставку отправлен глава Минобороны Польши Антони Мачеревич.

7 декабря премьер-министр Польши Беата Шидло ушла в отставку. Новым главой кабмина стал Матеуш Моравецкий.