Премьер Польши отправил в отставку глав МИД и Минобороны страны
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отправил в отставку главу МИД Витольда Ващиковского.
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что соответствующее решение Моравецкий представил президенту страны Анджею Дуде в ходе торжественной церемонии в Варшаве.
Ващиковский на церемонии не присутствовал, он покинул президентский дворец за несколько минут до её начала.
Также сообщается, что в отставку отправлен глава Минобороны Польши Антони Мачеревич.
7 декабря премьер-министр Польши Беата Шидло ушла в отставку. Новым главой кабмина стал Матеуш Моравецкий.
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