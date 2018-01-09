В Польше назначены новые главы МИД и Минобороны
Президент Польши Анджей Дуда назначил новых министров национальной обороны, иностранных дел и финансов, передаёт PAP.
Так, министром обороны республики стал ранее работавший на посту главы МВД Мариуш Блащак. Министерство иностранных дел возглавил политолог Яцек Чапутович, а Минфин — Тереза Червиньская.
Как сообщает агентство, церемония приведения министров к присяге состоялась в Президентском дворце. Замена глав ведомств осуществлена в рамках анонсированных премьер-министром Польши Матеушем Моравецким перестановок в правительстве.
Ранее сообщалось, что Моравецкий отправил в отставку главу МИД Польши Витольда Ващиковского и главу Минобороны Антони Мачеревича.
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