В Иране объявлен траур по экипажу затонувшего у побережья Китая танкера
В Иране объявлен национальный траур по экипажу танкера, затонувшего у восточного побережья Китая. Об этом сообщает IRNA.
«Иран объявил национальный траур по погибшим (в результате инцидента. — RT) с танкером», — говорится в тексте сообщения.
#Iran declares public mourning for tanker victims https://t.co/GcW5D534O1pic.twitter.com/xi7ztHa94d— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) 14 января 2018 г.
7 января иранский нефтяной танкер и гонконгский сухогруз столкнулись у восточного побережья Китая. Это привело к сильному пожару и взрывам на иранском судне.
Позднее стало известно, что все 29 членов экипажа танкера погибли.
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