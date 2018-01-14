В Иране объявлен траур по экипажу затонувшего у побережья Китая танкера

Короткая ссылка
В Иране объявлен национальный траур по экипажу танкера, затонувшего у восточного побережья Китая. Об этом сообщает IRNA.

«Иран объявил национальный траур по погибшим (в результате инцидента. — RT) с танкером», — говорится в тексте сообщения.

7 января иранский нефтяной танкер и гонконгский сухогруз столкнулись у восточного побережья Китая. Это привело к сильному пожару и взрывам на иранском судне.

Позднее стало известно, что все 29 членов экипажа танкера погибли. 

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119