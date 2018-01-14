В Иране сообщили о гибели всего экипажа загоревшегося у побережья Китая танкера

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Все 29 членов экипажа иранского нефтяного танкера, столкнувшегося с сухогрузом у восточного побережья Китая, погибли. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на власти.

Ранее спасатели обнаружили тела двух моряков с горящего иранского танкера.

7 января нефтяной танкер и сухогруз столкнулись у восточного побережья Китая. Это привело к сильному пожару и взрывам на судне.

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