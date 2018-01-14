В Иране сообщили о гибели всего экипажа загоревшегося у побережья Китая танкера

Все 29 членов экипажа иранского нефтяного танкера, столкнувшегося с сухогрузом у восточного побережья Китая, погибли. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на власти.

BREAKING#Iranian marine official confirms all crew members of ill-fated #IranianOilTanker dead. pic.twitter.com/ALm9byqfht — Press TV Breaking (@BREAKING_PTV) 14 января 2018 г. Ранее спасатели обнаружили тела двух моряков с горящего иранского танкера. 7 января нефтяной танкер и сухогруз столкнулись у восточного побережья Китая. Это привело к сильному пожару и взрывам на судне.