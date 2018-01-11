Власти Китая сообщили о взрыве на иранском нефтяном танкере у побережья страны
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В связи с тем, что 10 января на танкере SANCHI произошёл взрыв, на месте происшествия временно приостановлены работы по ликвидации огня, поисково-спасательные суда отодвинуты на безопасное расстояние. Работы по тушению огня не дали ожидаемых результатов», — указывается в заявлении.
Уточняется, что спасатели продолжают поиск членов экипажа корабля, которые пропали без вести в ходе происшествия.
7 января нефтяной танкер и сухогруз столкнулись у восточного побережья Китая. Начался пожар, 32 человека пропали без вести.
Сообщалось, что сильный пожар охватил танкер и окружающую воду, выделяются ядовитые газы.