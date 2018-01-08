СМИ: Горящий у побережья Китая иранский танкер может взорваться

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Иранский танкер, который загорелся после столкновения с сухогрузом у восточного побережья Китая, может взорваться и затонуть. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на чиновников.

По их данным, сильный пожар и ядовитые газы охватили танкер и окружающую воду.

Ранее сообщалось, что обнаружено тело первого погибшего члена экипажа танкера.

7 января нефтяной танкер и сухогруз столкнулись у восточного побережья Китая. Начался пожар, 32 человека пропали без вести. 

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