СМИ: Горящий у побережья Китая иранский танкер может взорваться
Иранский танкер, который загорелся после столкновения с сухогрузом у восточного побережья Китая, может взорваться и затонуть. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на чиновников.
По их данным, сильный пожар и ядовитые газы охватили танкер и окружающую воду.
Ранее сообщалось, что обнаружено тело первого погибшего члена экипажа танкера.
7 января нефтяной танкер и сухогруз столкнулись у восточного побережья Китая. Начался пожар, 32 человека пропали без вести.
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