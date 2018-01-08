СМИ: Горящий у побережья Китая иранский танкер может взорваться

Иранский танкер, который загорелся после столкновения с сухогрузом у восточного побережья Китая, может взорваться и затонуть. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на чиновников.

По их данным, сильный пожар и ядовитые газы охватили танкер и окружающую воду. Ранее сообщалось, что обнаружено тело первого погибшего члена экипажа танкера. 7 января нефтяной танкер и сухогруз столкнулись у восточного побережья Китая. Начался пожар, 32 человека пропали без вести.