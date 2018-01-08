Обнаружено тело первого погибшего при столкновении судов у берегов Китая

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Обнаружено тело первого погибшего члена экипажа иранского танкера, загоревшегося после столкновения с сухогрузом у восточного побережья Китая. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на иранского главу морских портов Мохаммада Растада.

Как отмечается, тело отправлено в Шанхай для опознания.

При этом пожар на иранском судне до сих пор пытаются локализовать.

Ранее сообщалось, что результате столкновения нефтяного танкера и сухогруза у восточного побережья Китая 32 человека считаются пропавшими без вести. 

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