Обнаружено тело первого погибшего при столкновении судов у берегов Китая

Обнаружено тело первого погибшего члена экипажа иранского танкера, загоревшегося после столкновения с сухогрузом у восточного побережья Китая. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на иранского главу морских портов Мохаммада Растада.

Как отмечается, тело отправлено в Шанхай для опознания.

При этом пожар на иранском судне до сих пор пытаются локализовать.

Ранее сообщалось, что результате столкновения нефтяного танкера и сухогруза у восточного побережья Китая 32 человека считаются пропавшими без вести.